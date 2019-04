El comitè d'empresa de l'SFM critica la "falta de transparència" en la convocatòria "a la carta" d'una plaça de tècnic

Publicado 16/4/2019 16:24:58 CET

El comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha criticat aquest dimarts la "falta de transparència" en la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic en l'empresa, que consideren un "procés selectiu a la carta".

En un comunicat difós als mitjans, els representants dels treballadors han denunciat que la selecció "basada només en entrevista i currículum" suposa "una clara falta de transparència" i han ressaltat que el departament de Funció Pública del Govern "ha alertat internament" que el candidat podria no complir amb la titulació requerida per la relació de llocs de treball vigent.

Enfront d'això, el comitè d'empresa al·lega que les places haurien de cobrir-se mitjançant concurs-oposició segons l'estipulat en la normativa de Serveis Ferroviaris. Per aquest motiu, van presentar un recurs a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB).

No obstant això, la direcció ha "decidit continuar amb la contractació". Per la seva banda, el comitè d'empresa ha presentat recentment un nou escrit alertant que si el candidat seleccionat no reuneix els requisits s'ha de "cridar al següent de la llista".

Els representants dels treballadors han lamentat que es facin "esforços a col·locar una plaça de tècnic" mentre l'empresa sofreix una "greu falta de personal", "en lloc de plantejar processos selectius seriosos i objectius que donin cobertura a totes les necessitats".

El comitè també ha retret a la direcció la "reiterada promesa incomplida" d'augmentar les freqüències i la qualitat del servei de tren, "com demandaven ahir mateix públicament els usuaris del ferrocarril".