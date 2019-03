Company advoca per la "política d'accions" per a la igualtat i "no de confrontacions", en l'acte 'popular' del8

Publicado 8/3/2019 15:11:30 CET

8 Març

El líder del PP balear, Biel Company, ha apostat aquest divendres per la "política d'accions" per lluitar per la igualtat "real" entre homes i dones i "no la de confrontacions", durant la seva intervenció a l'acte propi que ha organitzat el seu partit pel Dia de la Dona, ja que consideren que el manifest de la concentració de la tarda està "instrumentalitzat políticament" i és d'"esquerres radical".

Així mateix, Company ha apuntat que aquest dia "no hauria de celebrar-es" perquè, al seu judici, aquest fet "indicaria que ja no existeix la desigualtat" i, en aquest sentit, ha afegit que els 'populars' "han "defensat sempre" i "també liderat" normes que promoguin la igualtat i ha fet una crida perquè, "en tems tan importants com aquest", es dóna solució i s'aconsegueixin més millores, com, per exemple, en la conciliació laboral.

D'altra banda, Company s'ha mostrat "molt orgullós" del "grup de dones que representen al partit" i ha explicat que, actualment, la seva formació és la que més dones nombre 1 te, i ha assegurat que hi ha un 60 per cent més de dones encapçalant llistes que el PSOE.

"El PP no solament parla, sinó que demostra la importància que tenen per a nosaltres les dones i ho fem sense quotes, perquè dobles eles es valen per si soles i no necessiten cap de bestiar més, solament que els donem igualtat d'oportunitats com fem dones del partit", ha defensat.

En relació a l'acte, s'ha dut a terme a les 12.00 hores a les escales del Palau March i ha reunit una cinquantena d'afiliats i càrrecs del partit, entre els quals han destacat, a part de Company, el senador del PP per Balears i secretari general, Toni Fuster, el candidat a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la portaveu del PP de Palma, Marga Durán.

L'exalcaldessa de Palma, Catalina Cirer, la secretària general de Noves Generacions (NNGG), Carmen Cañellas, i la candidata a l'alcaldia de Campos, Xisca Roquer, han llegit un manifest.

En ell, han celebrat que "mai han treballat tantes dones a Espanya i que en aquests 40 anys, la bretxa d'activitat entre homes i dones s'ha reduït un 80 per cent", i que "els dones estan demostrant major capacitat per emprendre", entre altres aspectes.

També han fet referència a la quantitat de dones que van a la universitat, "que presenten majors taxes d'èxit i millors expedients acadèmics", i a l'aprovació del Pacte d'Estat contra la Violència de gènere, "el més ambiciós fins avui".

No obstant això, amb tot, han apuntat que "segueixen existint bretxes de gènere" que demostren, al seu judici, que les dificultats amb les quals s'enfronten les dones i, per aquest motiu, els objectius del partit "són molt clars".

"Volem que cada dia hi hagi més dones treballant, i que ocupin posats de major responsabilitat, que no hi hagi desigualtats salarials ni barreres que limitin i llastrin les seves oportunitats", han explicat.

A manera de conclusió, s'han compromès a seguir desenvolupant el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, subscrit per totes les forces polítiques, reclamant la necessitat de dotar a totes les entitats locals dels mitjans necessaris per dur a terme les noves competències en aquest àmbit.