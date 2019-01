Company assegura que el PP triarà el substitut de Bauzá "en qüestió de dies"

Publicado 28/1/2019 12:37:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a les Illes, Biel Company, ha assenyalat aquest dilluns que el PP triarà el substitut de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá com a senador del Grup Popular per Balears "en qüestió de dies" i ha assegurat que "aquestes coses s'han de fer de manera formal, sense pressa però sense pausa".

Segons ha explicat en roda de premsa, Bauzá ha presentat formalment la seva renúncia "fa una hora", moment a partir del qual el PP s'ha posat "en marxa per triar el substitut sense molta demora".

Així mateix, ha insistit que "en aquests moments no hi ha cap nom aprovat per substituir Bauzá" encara que, segons ha destacat, el que sí que és clar, és que el candidat proposat per la formació "serà del PP" i "representarà i treballarà bé dins del Senat".