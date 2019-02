Company creu que Sánchez assoleix "nivells de ridícul mundial" i acusa Armengol de deixar "un forat" de 350 milions

Publicado 14/2/2019 13:02:06 CET

"És una especialitat d'Armengol deixar en fallida tot el que toca", protesta el dirigent 'popular'

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha manifestat aquest dijous que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha assolit "nivells de ridícul mundial" amb el fracàs en l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i li ha instat a "convocar eleccions de forma immediata".

En una roda de premsa, el líder 'popular' ha advertit també que la presidenta del Govern, Francina Armengol, deixarà "un forat" del voltant de 350 milions d'euros pels fons que va incloure en els pressupostos autonòmics de 2019 que havien d'arribar amb els PGE.

QUALIFICA L'ACTITUD DE SÁNCHEZ DE "SUÏCIDI"

El president del PP regional ha considerat que l'actitud de Sánchez "no és una resistència" -en referència al llibre publicat pel socialista- sinó "un suïcidi" que afecta "a tota Espanya". Per això, li ha demanat que no segueixi "destruint" el país perquè "no es pot jugar amb la prosperitat dels espanyols".

"Ja hem arribat a un punt en el qual Sánchez hauria de reflexionar si el dany que fa és massa gran per a seguir a la Moncloa", ha incidit Company, que ha rebutjat pronunciar-se sobre quina hauria de ser la data de les eleccions generals.

Preguntat per com veuria un front comú amb Cs i Vox, Company ha assenyalat que "el PP vol ser el que ha estat sempre" i ha confiat que guanyaran les eleccions "amb bastant diferència". "Després veurem si cal pactar o no", ha indicat, subratllant que qualsevol pacte es farà "cercant solucions pels ciutadans".

Així mateix, el president del PP balear ha insistit que "el que és molt necessari és que hi hagi un Govern d'Espanya d'estabilitat". "No pot ser que hi hagi un Govern central amb 84 diputats que hagi de fer concessions i agenollar-se cada dia davant els independentistes", ha protestat.

"FORAT" Als PRESSUPOSTOS DE BALEARS

En clau balear, Company ha acusat la presidenta del Govern autonòmic i secretària general dels socialistes de Balears, Francina Armengol, de deixar "un forat" del voltant de 350 milions als pressupostos de Balears per 2019, ja aprovats, a causa de la falta de fons que havien d'arribar de l'Estat.

El PP ha basat aquest càlcul en les quantitats del conveni de carreteres, els ingressos per la regulació de l'IVA i una estimació de les entregues a compte que correspondrien a Balears, "una xifra que el Govern amaga i no hi ha forma de saber", ha denunciat el president 'popular'.

Company ha avisat que tot aquest finançament "en aquest moment falta als pressupostos de Balears" a causa de les "mentides d'Armengol", recalcant que igualment el projecte de PGE no incloïa els diners de carreteres. També s'ha preguntat què ocorrerà amb el nou Règim Especial per a Balears (REB).

"És una especialitat d'Armengol deixar en fallida tot el que toca. Ho va fer en 2011 i, em pensava que no seria possible, però va camí de tornar-ho a fer", ha lamentat el dirigent del PP, que ha retret a la socialista la "complaença" amb el seu superior.