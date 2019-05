Company: "Malgrat tenir 4.000 milions més, Armengol ha estat incapaç de donar un impuls econòmic a les Illes"

Publicado 24/5/2019 16:22:59 CET

"El PP és l'única alternativa a quatre anys més d'un Govern dirigit per Armengol i els seus socis radicals"

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha manifestat aquest divendres que "el PP és l'única alternativa a quatre anys més d'un Govern dirigit per Armengol i els seus socis radicals" que, tal com ha criticat, "malgrat comptar amb 4.000 milions més, ha estat incapaç de donar un impuls econòmic a les Illes".

Company s'ha expressat així durant la seva visita a la taula informativa de l'agrupació a la Plaça Joan Carles I. Ha estat acompanyat dels candidats al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a l'alcaldia de Palma, Mateo Isern, i l'eurodiputada, Rosa Estaràs, entre altres membres i candidats del partit.

El també president del PP a Balears ha assenyalat que defensen "un projecte en positiu, centrat i amb l'objectiu de sumar, que compta amb un equip amb experiència, ganes i il·lusió".

"Volem canviar un Govern d'esquerres radical i de confrontació, per un capaç de solucionar els problemes de les persones, que només pot ser liderat pel PP", ha dit.

Així, Company ha posat l'accent que "l'única alternativa per evitar un altre pacte d'esquerres és el PP", per la qual cosa ha destacat que "optar per partits minoritaris o ambigus són vots per a Armengol" i ha fet al·lusió al succeït en les eleccions generals, en les quals "votar a altres opcions de centredreta han fet a Pedro Sánchez president".

GALMÉS: "VOLEM SOLUCIONAR ELS PROBLEMES DELS MALLORQUINS"

El candidat al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmat que "Mallorca no es mereix una paràlisi absoluta durant quatre anys més".

Així, ha dit que després "d'una legislatura d'un govern radical i sectari, hi ha una alternativa liderada pel Partit Popular, que treballarà per donar solució als problemes, necessitats i inquietuds dels mallorquins".

Per això, Galmés ha demanat als ciutadans que "comparin projectes i persones i el diumenge ens donin l'oportunitat de governar per donar solució a les necessitats de Mallorca".

ISERN: "L'ÚNICA ALTERNATIVA ÉS LA UNIFICACIÓ DEL VOT EN EL PP"

Per la seva banda, Mateo Isern ha posat de manifest que "Palma mai no havia tingut un equip de govern tan sectari i tan ineficaç com aquest" i ha apuntat que "la ciutat està més embussada, insegura i bruta que mai".

ESTARÀS: "TENIM EL PROJECTE QUE EUROPA NECESSITA"

Estaràs ha explicat que "votar Europa és votar drets fonamentals, justícia, igualtat, equitat i solidaritat" i ha demanat que es doni "la confiança al PP" com "un dels principals fundadors del projecte d'Europa", i que no es facin experiments, perquè ells tenen "el projecte i l'experiència necessària".