Company:"Son Busquets és una altra demostració de la incapacitat d'Armengol de donar resposta als problemes d'habitatge"

El PP presentarà una PNL amb mesures d'"aplicació immediata" per abordar la problemàtica de l'habitatge

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha considerat aquest dijous en roda de premsa que la subhasta de la caserna d'artilleria de Son Busquets és "una altra demostració de la incapacitat" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "donar resposta als problemes de l'habitatge dels ciutadans de Balears".

"Caldria preguntar-li si coneixia que Son Busquets sortiria a subhasta. Si ho sabia, per què ha esperat, ho ha amagat per rèdit electoral? Al setembre es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i va dir que reactivarien el projecte de construcció dels 831 habitatges. Quantes vegades més es va reunir amb el Ministeri?", s'ha qüestionat Company.

En aquest sentit, li ha preguntat a la presidenta si el Govern "està disposat a anar a la subhasta" i, en cas de no ser així, "què té pensat fer". El 'popular' ha considerat que en aquest cas "tornarà a ser un dels grans fiascos" amb Madrid com, per exemple, "el conveni de carreteres, el ferroviari i el Règim Especial per a Balears (REB)".

"Estem davant la gota que farà vessar el got, Armengol és la pitjor negociadora que hi ha hagut mai amb Madrid. Baixa tant el cap que potser no serà capaç d'aixecar-la una altra vegada", ha insistit Company.

EL PP PRESENTARÀ UNA PNL PER ABORDAR LA PROBLEMÀTICA DE L'HABITATGE

Així mateix, ha titllat d'"esperpèntic" que Armengol i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, "hagin anunciat que necessiten sis mesos per engegar un pla de xoc per abordar la problemàtica de l'habitatge".

Per això, Company ha anunciat que des del PP presentaran aquest divendres una Proposició No de Llei (PNL) amb mesures "d'aplicació immediata" per fer front al problema. La solució, al seu judici, passa per posar més habitatge al mercat.