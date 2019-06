Condemnat a tres anys i mig de presó un home sorprès amb cànnabis i heroïna a la presó

Publicado 3/6/2019 16:26:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Un home ha estat condemnat aquest dilluns a una pena de tres anys i mig de presó per traficar amb cànnabis i heroïna a la presó, on es trobava complint condemna per un altre delicte de tràfic de drogues.

El judici ha tingut lloc en la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears. L'home, defensat pel lletrat Daniel Castro, ha reconegut els fets i ha aconseguit un acord de conformitat amb la Fiscalia pel qual ha vist sensiblement rebaixades les penes que se li demanaven. El fiscal sol·licitava originalment una condemna de sis anys de presó.

El setembre de 2017 a l'home li van practicar una prova radiològica al centre penitenciari on estava ingressat, prova en la qual es va descobrir que portava diversos cossos estranys.

L'acusat va expulsar cinc embolcalls que van resultar ser cocaïna i heroïna, destinades al mercat clandestí d'estupefaents.