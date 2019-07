Condemnen a Matas a 10 mesos de presó pel 'cas Son Espases'

Publicado 12/7/2019 17:14:24 CET

Matas en el judici per l'òpera de Calatrava

Matas en el judici per l'òpera de Calatrava EUROPA PRESS - Archivo

Se'l condemna per un delicte de prevaricació, un altre de frau a l'Administració i un altre delicte de tràfic d'influències

"Tot el procés va obeir a l'ordre de fer efectiu el desig del president"

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a l'expresident del Govern, Jaume Matas, a un total de 10 mesos de presó i a altres 10 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació continuada, un altre de frau a l'Administració i un altre delicte de tràfic d'influències pel 'cas Son Espases'.

Davant l'Audiència, Matas ja havia reconegut haver comès els delictes de prevaricació i frau a l'administració en el marc d'aquesta causa però no havia acceptat el de tràfic d'influències. Ara, la pena que era de quatre mesos, ascendeix a deu mesos.

Així, la Sala considera que Matas està darrere de les actuacions per manipular el concurs d'adjudicació del centre hospitalari amb l'objectiu de beneficiar de manera il·lícita a OHL; adjudicació que va ser frustrada per la seva filtració a la premsa.

La sentència subratlla que "tot el procés va obeir a l'ordre de fer efectiu el desig del president perquè la concessió s'adjudiqués a OHL": "Totes les actuacions descrites, tant les que feien avançar en l'adjudicació cap a OHL com aquelles altres, després de la filtració a la premsa, que el seu objectiu ja fos tapar la maniobra o ja fos aconseguir que fos reeixida, es van realitzar amb la consciència que s'estaven executant les ordres del president Matas".

L'escrit també indica que Matas "és poderós, no té por i realitza actuacions pel seu compte" i que, tal com sosté la Fiscalia, "el tràfic d'influències va ser pluridireccional": sobre l'òrgan de contractació, que era el director general de l'Ibsalut; sobre la decisió de la Mesa --no només sobre la decisió final sinó gairebé sobre el dia a dia de la mateixa--; sobre les valoracions de Global PM, que va ser la destinatària del sobre amb les prescripcions tècniques que farien guanyadora l'oferta d'OHL.

En concret, es dóna també per provat que Matas, amb "l'únic propòsit d'ostentar un control directe" sobre el desenvolupament del procediment d'adjudicació del concurs de l'Hospital i "garantir la seva influència", tant sobre el curs del procés, com sobre la valoració de les ofertes que s'anaven a presentar i procurar-se la possibilitat d'intervenir en el seu resultat, al març de 2006, va decidir contractar a Global PM doncs era de "plena confiança, ja que havia prestat nombrosos serveis de consultoria tant al Govern com a l'Ajuntament de Palma".

En la sentència també es condemna a l'exconsellera de Salut, Ana María Castillo, al director de l'IbSalut, Sergio Beltrán, i a Jesús Peinado per prevaricació i frau. Després d'arribar a un acord amb el Ministeri Fiscal han estat condemnats a penes menors de presó que han estat substituïdes per multa.

MATAS, A LA PRESÓ DES DE JUNY DE 2018

Cal recordar que Matas porta a la presó des de juny de l'any passat amb motiu de la seva condemna pel 'cas Nóos'. El també exministre de Medi Ambient va ser condemnat a tres anys i vuit mesos de presó i set anys d'inhabilitació especial.

Abans, Matas ja havia complert una pena de nou mesos de presó en el marc de la primera peça que va ser jutjada dins del cas 'Palma Arena' per la contractació irregular d'un articulista per a la redacció dels seus discursos.