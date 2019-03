El Consell d'Entitats de Formentera valida la proposta de regulació d'entrada de vehicles

Publicado 14/3/2019 12:38:45 CET

FORMENTERA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Entitats de Formentera ha validat la proposta de regulació d'entrada de vehicles després de conèixer la passada setmana els seus detalls. Aquesta proposta es deriva de la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera.

El conseller de Mobilitat, Rafa González, ha reiterat que aquest mes el projecte serà aprovat al ple. A principis d'abril tindrà lloc una campanya informativa i es posarà en marxa la plataforma digital que permetrà iniciar la regulació, prevista enguany al juliol i agost.

Segons González, en la segona reunió amb el Consell d'Entitats per debatre la proposta no hi ha hagut cap intervenció en contra.

DETALLS DE LA REGULACIÓ

El projecte contempla l'entrada a Formentera d'un màxim de 2.280 turismes de visitants i 230 motocicletes, segons la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera enguany.

En relació a la taxa que caldrà abonar, els vehicles híbrids de visitants estaran bonificats al 50 per cent i els elèctrics al 100 per cent.

Tampoc no pagaran taxa els residents, propietaris d'una segona residència a Formentera, residents a Eivissa que treballen a l'Illa o vehicles de lloguer autoritzats.

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones amb mobilitat reduïda, vehicles oficials o de transport de mercaderies.

En la plataforma digital els usuaris podran cercar els dies que volen traslladar-se amb el seu vehicle a Formentera i comprovar si hi ha disponibilitat. Si n'hi ha, hauran d'abonar la taxa i aconseguiran l'autorització. Les empreses de lloguer hauran de certificar la seva flota i accedir a la plataforma per aconseguir l'acreditació.

El Consell ha recordat que les sancions previstes en cas d'incompliment van des dels 1.001 als 10.001 euros. També ha explicat que hi haurà quatre nivells de control, com la lectura de matrícules en el port de la Savina o el control policial en la via pública.

Les empreses de lloguer de vehicles a Formentera tindran un màxim de 2.700 turismes i 7.000 motos autoritzades i no hi haurà quota per quads o caravanes. Els vehicles de visitants residents a Eivissa seran 220 turismes i 20 motos.