El Consell destinarà 1,7 milions d'euros a ajudes per dinamitzar el teixit cultural de Mallorca

Publicado 7/1/2019 17:15:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca ha publicat set convocatòries d'ajuts per valor de 1,7 milions d'euros destinats a dinamitzar el sector cultural de l'illa a les quals ajuntaments, associacions o persones interessades poden presentar els seus projectes fins al 25 de gener de 2019.

Segons ha detallat la institució insular en un comunicat, les convocatòries tenen per objecte la realització de projectes cinematogràfics, la promoció d'activitats culturals i organització d'arxius d'associacions i ajuntaments, l'impuls d'activitats musicals, la creació i producció d'arts plàstiques i la dinamització de la cooperació cultural universitària.

El conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, ha afirmat que l'objectiu de la convocatòria és "fer arribar el suport institucional" als diferents col·lectius als quals es dirigeixen les ajudes, alhora que "millorar la gestió" de les mateixes, les quals s'atorguen per segon any consecutiu.

La convocatòria més quantiosa, amb un pressupost de 450.000 euros, es destina al fons d'activitats culturals d'ajuntaments, una línia d'ajudes basada en l'estímul de la política cultural municipal que finançarà projectes culturals, fires, mostres, certamens, festivals o edició de llibres, entre d'altres.

Per la seva banda, el fons per a activitats culturals d'entitats associatives o organitzacions sense ànim de lucre destinarà 325.000 euros a la promoció de projectes culturals realitzats per entitats culturals de Mallorca. A més, el departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca subvencionarà amb 350.000 euros la millora de l'organització d'arxius d'ajuntaments, tasques de digitalització i millora dels fons documentals i arxivístics d'entitats públiques o privades amb la finalitat "d'afavorir iniciatives d'investigació".

En la mateixa línia, Cultura donarà suport a la producció pròpia de documentals, curtmetratges i organització de festivals audiovisuals amb un fons de 250.000 euros, mentre que els projectes de creació, producció i programació de concerts i festivals musicals comptarà amb una línia d'ajudes de 170.000 euros. Així mateix, el Consell destinarà 60.000 euros per a galeries d'art i 60.000 euros per a exposicions d'artistes.

Per tercer any consecutiu, la institució ha destacat que dóna continuïtat al fons de cooperació cultural universitària, dotat amb 80.000 euros destinats a la promoció cultural centrada en l'impuls de cicles de conferències, cinema i efemèrides coordinades pel Servei d'Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears (UIB).