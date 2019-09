El Consell dóna ajudes per valor de 820.000 euros per a la mobilitat sostenible en 40 municipis de Mallorca

Publicado 11/9/2019 18:24:17 CET

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha reunit amb 44 alcaldes de l'illa per signar diferents convenis de col·laboració per valor de 820.000 euros entre la institució i els ajuntaments relatius a mobilitat sostenible i estalvi energètic.

Segons ha dit Cladera, "es tracten de dues línies d'ajudes emmarcades en la voluntat del Consell de donar suport i assistència tècnica i econòmica als consistoris".

D'una banda, 40 ajuntaments han signat un conveni de col·laboració amb l'administració insular per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica i per adquirir vehicles cent per cent elèctrics.

Les actuacions subvencionades suposen la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat, la millora dels sistemes de proveïment d'aigua potable i bombament d'aigües residuals per equips, i la millora de la gestió de proveïment d'energia i aigua potable.

Quant a l'adquisició de vehicles, els consistoris han de justificar que són per a la prestació de serveis de competència municipal.

Els ajuntaments rebran ajudes d'entre 17.900 i 20.700 euros aproximadament. La suma de les subvencions signades dóna com a resultat 819.933,79 euros. No obstant això, el nombre de municipis beneficiats pot augmentar durant les setmanes vinents.

FELINS ASSILVESTRATS

D'altra banda, 14 batles i batlesses han signat un segon tipus de conveni de col·laboració. En aquest cas, es tracta d'un conveni amb finalitat socioambiental, ja que permetrà que el Consell financi actuacions i campanyes de sensibilització sobre la problemàtica dels felins assilvestrats en zones urbanes, així com l'esterilització i el control sanitari d'aquests animals a zones urbanes dels municipis mallorquins.

En total, la institució insular subvenciona les accions en aquests municipis amb 49.361 euros. La determinació de les ajudes es fa en funció de la població i, en cas que tinguin nuclis de població, la subvenció s'incrementa en 536 euros per a cada nucli.