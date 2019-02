El Consell Escolar de Mallorca renova el seu ple i inclou per primera vegada a representants de l'etapa 0-3 anys

Publicado 13/2/2019 12:14:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Escolar de Mallorca (CEM) ha renovat el seu ple després de l'entrada en vigor del nou reglament d'organització i funcionament, amb el qual s'inclou per primera vegada a representants de l'etapa 0-3 anys.

Segons ha informat el Consell de Mallorca, l'acte ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda i ha assistit el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Francesc Miralles. El nou reglament va ser aprovat pel ple del Consell de Mallorca l'11 d'abril de l'any passat.

"Després del procés de recuperació iniciat l'any 2016, ara comença una etapa nova pel Consell Escolar de Mallorca, que ha de garantir un organisme més autònom i independent, amb clara vocació municipalista", ha declarat Miralles.

El conseller ha insistit que en aquests dos anys i mitj han "apostat clarament per treballar en xarxa amb els consells escolars municipals" i ha lamentat que el CEM estigués "paralitzat" fins el 2016.

"L'actual equip de direcció ha fet una tasca impressionant per engegar de nou aquest òrgan i per renovar el seu Reglament de funcionament. Volíem assegurar la seva independència i autonomia, una veu pròpia, i també volíem que acollís la realitat educativa dels nostres municipis", ha dit el vicepresident.

Per la seva banda, el president en funcions del CEM, Miquel Oliver, ha ressaltat que el seu objectiu era convertir l'organisme en un òrgan de participació democràtica i obrir-ho als municipis. "Amb el reglament nou fem història, perquè serà el primer consell escolar territorial que escollirà el seu equip de presidència", ha valorat Oliver, que ha apuntat que tanquen "una època de transició".

EL NOU PLE DEL CEM

El nou Ple del CEM està format, per primera vegada, per representants de l'etapa 0-3 anys, de les associacions de docents per a la innovació educativa, així com d'entitats representatives de l'ensenyament concertat que fins ara no tenien representació.

D'altra banda, aquest CEM tindrà noves funcions per coordinar i potenciar les actuacions de les regidories d'educació dels municipis i els consells escolars municipals.

Durant el ple del CEM han pres possessió els nous consellers, s'ha debatut la Memòria de 2018 i s'ha presentat el Pla de treball de 2019.

Per aquest any, entre altres actuacions, el CEM haurà d'elaborar els informes sobre processos d'escolarització de les diferents etapes educatives, així com sobre qualsevol qüestió relativa a la qualitat de l'ensenyament; el segon informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a Mallorca; facilitar coordinació d'iniciatives dels ajuntaments de Mallorca; i mantenir el sistema de coordinació amb els altres consells escolars insulars i el Consell Escolar de Balears.