El Consell de Formentera inicia el repartiment gratuït de matèria orgànica destinada al camp

Publicado 3/4/2019 10:09:21 CET

FORMENTERA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha iniciat una campanya de repartiment gratuït de matèria orgànica destinada al camp. En concret, es repartiran restes de poda triturada que durant l'hivern s'han acumulat a la parcel·la de gestió de residus d'Es Cap de Barbaria.

A la zona s'han amuntegat 3.000 metres cúbics de poda que ha estat triturada per a ser ara repartida. "D'aquesta manera es realitza una autogestió del residu i no s'ha de portar fora, convertint-se en un recurs en benefici del medi ambient i de l'agricultura, tancant el cicle de gestió de residus orgànics per a donar un valor afegit al camp", ha explicat la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera.

Segons ha afegit, la poda és un material "especialment bo" per a mantenir la terra humida, podent-se realitzar amb ella labors de jardineria com recobrir el peu de les plantes per a conservar la humitat de la terra i evitar l'aparició de les males herbes.

Els interessats a usar aquesta matèria orgànica hauran de pagar el cost del transport. Un altre dels objectius és condicionar la parcel·la de gestió de residus per a altres usos. Les restes de poda han estat triturats amb la biotrituradora adquirida pel Consell de Formentera amb fons del programa Leader.