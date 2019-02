Consell.- L'IBDona i Ajuntament d'Eivissa subscriuran un conveni que permetrà la creació del Casal d'Igualtat

Publicado 15/2/2019 14:54:24 CET

EIVISSA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Balear de la Dóna (IBDona) i l'Ajuntament d'Eivissa signaran un conveni de col·laboració per al funcionament del Casal d'Igualtat a Eivissa, segons s'ha aprovat en el Consell de Govern celebrat a l'Illa.

Segons aquest conveni, l'IBDona es compromet a aportar 182.000 euros del Pacte d'Estat contra les Violències Masclistes distribuïts en tres anys (2019-2021), mentre que el Consistori aportarà 147.000 euros, també distribuïts en tres anualitats, a més de l'immoble de la casa de la Colomina i l'equipament perquè pugui ser la seu del Casal d'Igualtat.

D'altra banda, el Consistori es compromet a cedir un espai dins del Casal a una persona designada per l'IBDona per impulsar el Pacte contra les Violències Masclistes i a dotar el Casal del personal necessari per gestionar-lo.

El Casal d'Igualtat d'Eivissa prestarà un servei d'informació, foment i suport a l'associacionisme femení i d'assessorament i formació en matèria d'igualtat i violència de gènere. El seu servei anirà dirigit tant a dones en general com a professionals, institucions i associacions i serà gratuït.

El conveni, que se signarà pròximament, estarà vigent fins al 31 de desembre de 2021.