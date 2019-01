Consell.- L'informe definitiu sobre la tragèdia la Llevant veu prioritari crear una agència pública d'emergències

Publicado 18/1/2019 15:05:17 CET

El cabal del torrent va passar de 70 m3 per segon a 513 m3 en poc més de 15 minuts i l'aigua va aconseguir una velocitat de més de 50 km/h

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'informe definitiu sobre el pla Inunbal respecte a les inundacions de Llevant conclou que "ha de ser prioritària" la creació d'un ens públic "tipus agència" que sigui "responsable de tot el cicle d'emergència" a Balears.

També considera que l'organització de la resposta a les inundacions va ser "molt bona, ràpida i proporcionada" i apunta com a feblesa la "falta d'alerta primerenca sobre el fenomen atmosfèric", entre altres aspectes. L'informe ha estat presentat aquest divendres en el Consell de Govern.

DE 70 A 513 M3 DE CABAL EN POC MÉS DE 15 MINUTS

A la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha destacat entre altres dades que el cabal del torrent va passar de 70 metres cúbics per segon a les 19.00 hores del 9 d'octubre fins als 513 m3/s a les 19.15 hores, i que l'aigua va aconseguir una velocitat de 50 km/h.

La tempesta va començar aproximadament a les 15.00 hores del 9 d'octubre. Entre les 19.00 i les 20.00 hores es va superar el límit de vessament -la quantitat màxima de pluja que el terreny és capaç de filtrar-. L'episodi torrencial va acabar cap a les 00.00 hores.

Cladera ha ressaltat la "localització focalitzada de la pluja" subratllant que mentre la precipitació total del fenomen se situa en uns 240 mm de pluja, a Manacor -a només set quilòmetres de Sant Llorenç des Cardassar- la precipitació registrada va ser solament de 23 mm.

L'àrea total d'afecció de l'episodi abasta uns 232 km2 dels municipis de Sant Llorenç, Artà, Son Servera, Manacor i Capdepera, amb una població afectada d'unes 35.000 persones.

Les inundacions van deixar 13 víctimes mortals i es van produir més de 300 rescats. A més, van ser localitzades 74 persones desaparegudes. La tempesta també va deixar importants danys materials: entre d'altres, quatre carreteres tallades, vuit ponts amb danys estructurals greus, edificacions, vehicles, infraestructures de telecomunicacions, aigua potable, xarxa elèctrica i canalitzacions d'aigua.

"HA D'HAVER-HI UN ABANS I UN DESPRÉS D'AQUESTA TRAGÈDIA"

L'informe elaborat pel director tècnic operatiu, Joan Pol, assenyala que "ha d'haver-hi un abans i un després d'aquesta tragèdia". De l'anàlisi conclou que "l'organització de la resposta va ser molt bona, ràpida i proporcionada als fets, però a costa de grans sacrificis personals i de molta entrega dels efectius implicats".

Per això, aposta per la creació d'una agència pública que "aglutini tots els serveis de la Comunitat Autònoma de prevenció, gestió i resposta d'emergències", eliminant "duplicitats, dispersió en la gestió i zones buides per indefinició".

Entre altres febleses, el document ressenya que la sala del 112 de Balears no disposa les 24 hores de la presència d'un tècnic analista de dades que processi la informació ràpidament per a la presa immediata de decisions. "Desgraciadament no figura a la relació de llocs de treball, ni hi ha figurat mai", apunta.

També lamenta que les telecomunicacions "no estan dimensionades ni administrades per ajudar la gestió d'emergències" i que a l'112 "hi ha falta de personal, principalment per a la mobilització del reforç quan s'activa un pla o protocol complex".

26 PROPOSTES DE MILLORA

Així, l'informe definitiu realitza 26 propostes de previsió, prevenció, planificació, resposta i normalització. Entre elles, "disposar de xarxes operatives d'alerta primerenca dels fenòmens meteorològics adversos" i "actualitzar els protocols de comunicació amb l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet)"; difondre avisos a la població "amb la major antelació possible"; actualitzar el pla Inunbal; singularitzar els perfils professionals dels llocs de treball d'Emergències; integrar els diferents centres de recepció de trucades d'auxili en un únic sistema; disposar d'un helicòpter de rescat nocturn propi del Govern; potenciar l'ús de dron d'emergències; i disposar d'un catàleg operatiu dels recursos mobilizables.

Finalment, l'informe conclou amb la reflexió que "és improbable que es pugui pensar a garantir la seguretat total de la població a qualsevol eventualitat". En aquesta línia, considera que encara que l'Administració implantés amb èxit totes les mesures proposades, no es podria "assegurar al cent per cent que no hi haurà més episodis amb víctimes mortals".

EL GOVERN NO LLIURARÀ EL REGISTRE DEL 'CAD' DE L'112 A L'OPOSICIÓ

D'altra banda, Cladera ha anunciat que per normativa de protecció de dades no es lliurarà a l'oposició el registre del programa informàtic CAD que conté la relació de trucades al telèfon de l'112, ja que així ho han determinat els serveis jurídics.

Sí tindran l'informe definitiu que ha abordat aquest divendres el Consell de Govern i que també ha estat remès a la resta d'organismes del Pla Inunbal. Cladera ha dit que és un "informe exhaustiu" i que "fa autocrítica interna". Així mateix, ha apostat per que Balears pugui exercir competències en predicció meteorològica per "complementar" les previsions de l'Aemet.