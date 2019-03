El Consell planteja aconseguir 301 participacions de les 600 de l'Hipòdrom de Manacor per "salvar" el conveni de cessió

Publicado 14/3/2019 14:41:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

El ple del Consell de Mallorca ha ratificat una proposta realitzada per l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca (IEH) consistent a aconseguir convalidar 301 participacions de les 600 de l'Hipòdrom de Manacor per "salvar" el conveni de cessió entre la institució insular i el Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Manacor.

Així ha informat aquest dijous el Consell a través d'un comunicat en el qual han detallat que el Consistori 'manacorí' va formular al·legacions a l'acord inicial del conveni, el qual es va originar després de conèixer-se que l'Ajuntament disposava del 40 per cent de la propietat de l'Hipòdrom de Manacor i que l'usdefruit que tenia del 60 per cent restant va caducar l'any 2014.

Així, malgrat no ser estimades, el Consell ha plantejat la solució "alternativa" d'aconseguir convalidar el conveni actual per "almenys" 301 participacions de les 600 en què està dividida la propietat reunint la resta de propietaris.

En aquest sentit, la institució presidida per Miquel Ensenyat ha ampliat el termini concedit anteriorment i ha avançat que, de no fer-se efectiva la convalidació proposada, el conveni s'extingiria el 31 de desembre de 2019.

Finalment, el Consell ha reiterat la seva "voluntat" de "facilitar l'enteniment" entre l'Ajuntament de Manacor i la resta de la propietat de l'Hipòdrom perquè sigui possible que el Consell, a través de l'IEH, continuï gestionant la instal·lació.

Cal recordar que l'Ajuntament de Manacor té 224 títols de propietat d'un total de 600 corresponents a l'Hipòdrom, per la qual cosa al no disposar de la resta, des del consistori "no poden cedir legalment" al Consell l'explotació de la instal·lació.

En aquest sentit, Ensenyat va destacar que "les xifres avalen la voluntat política" del Consell de gestionar l'Hipòdrom "amb totes les garanties jurídiques i legals" i va apuntar que la institució insular "ha duplicat" la partida destinada en la instal·lació, passant de 142.000 euros a prop de 378.000 euros.