El Consell s'adhereix a la campanya 'Compromesos amb l'Agenda 2030' per sensibilitzar sobre els ODS

Publicado 3/5/2019 19:24:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca s'ha adherit a la campanya 'Compromesos amb l'Agenda 2030' presentada aquest divendres pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (FMSC) amb la intenció de sensibilitzar sobre la promoció i aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a "eix d'acció" prioritari, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

"L'Agenda 2030 és universal i reconeix que les necessitats de desenvolupament són les mateixes per a tothom, independentment d'on visqui la gent, i aborda la totalitat dels problemes als quals s'enfronta la humanitat avui dia", ha manifestat la gerent del FMSC, Antònia Rosselló.

L'Agenda 2030 és el programa internacional de desenvolupament aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) al setembre de 2015 que defineix 17 objectius que, a través de 169 mesures, pretén el desenvolupament humà sostenible al voltant del planeta i, per a això, promou mesures per eradicar la pobresa del món, reduir les desigualtats i fomentar la sostenibilitat, entre d'altres.

IMPLICACIÓ DELS MUNICIPIS

Per la seva banda, el president del Fons, Joan Verger, ha assenyalat que l'Agenda 2030 és "un compromís que més que als Estats, interpel·len a tota la ciutadania, empreses, organitzacions i administracions públiques i a tots els municipis".

En aquest sentit, la campanya llançada pel Fons impulsarà accions de formació perquè tots els Consistoris de Mallorca puguin complir amb els ODS.

Finalment, l'entitat ha ressaltat que la iniciativa 'Compromesos amb l'Agenda 2030' inclou accions de sensibilització i comunicació oberta a la ciutadania per donar a conèixer els ODS i contribuir al seu compliment a l'Illa.