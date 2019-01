El conseller Vidal acusa el PP d'"utilitzar al sector agrari" per "dir mentides"

Publicado 29/1/2019 12:37:02 CET

El conseller Vidal ha subratllat que les ZEPA "són un avantatge per al sector agrari"

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha acusat aquest dimarts al PP de "utilitzar al sector agrari" per "dir mentides" i de "confondre sistemàticament Asaja amb el sector agrari".

"Tinc molt respecte als socis d'Asaja, però com deia el senyor Cortès, anterior president, ja està ben que la cúpula d'Asaja estigui segrestada per ex alts càrrecs de Company i del PP", ha dit el conseller durant una pregunta parlamentària formulada pel diputat Miquel Vidal en el ple d'aquest dimarts.

El responsable de Medi ambient ha defensat que el seu Govern "ha estat més que mai amb el sector agrari" mentre que el PP "només es preocupava d'uns pocs".

A més, el conseller Vidal ha subratllat que les Zones d'Especial Ampliació per a les Aus (ZEPA) "són un avantatge per al sector agrari".

Per la seva banda, el diputat Miquel Vidal ha recordat al conseller les protestes d'agricultors la setmana en la qual es va aprovar l'ampliació de les ZEPA i li ha instat a "demanar una disculpa al sector agrari".