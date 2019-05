El Consorci del Castell Museu Militar de Sant Carlos recepciona les obres de restauració de la Torre d'Illetes

Publicado 28/5/2019 13:00:27 CET

El Consorci del Castell Museu Militar de Sant Carlos ha recepcionat aquest dimarts les obres de restauració i consolidació de la Torre d'Illetes a l'empresa pública TRAGSA, segons ha informat Comandància General de Balears (Comgebal).

Les obres s'han realitzat sota la direcció tècnica de la Comandància d'obres de l'Exèrcit de Terra a Balears i amb el finançament de Fundatur i suposen una millora per al patrimoni històric de Comgebal.

Cal recordar que el juny de 2018 es va iniciar la rehabilitació de la Torre d'Illetes, una antiga fortificació de defensa i declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) que es troba situada en un illot propietat del Ministeri de Defensa.

La torre és una peça d'arquitectura militar singular ja que inclou en el seu interior una altra torre i, a dintre, hi conserva restes d'una petita cisterna. L'any 1597 la Torre d'Illetes es va començar a utilitzar com a mètode de defensa i a dintre hi vivien dos torrers que eren els encarregats de realitzar les senyalitzacions d'alarma al Cap Enderrocat, antiga torre de defensa, i d'aquí al Palau de l'Almudaina.