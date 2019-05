El Consorci Serra de Tramuntana presenta els resultats dels controls de contaminants i sorolls en motocicletes

Publicado 15/5/2019 17:20:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consorci Serra de Tramuntana ha presentat aquest dimecres els resultats dels controls de contaminants i sorolls en motocicletes als alcaldes del Patrimoni mundial durant la reunió ordinària de la Mesa.

Segons han informat en un comunicat, ha presidit la trobada la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes

Garrido.

Els controls s'han dut a terme des del mes de febrer a diversos punts de la carretera Ma.-10, que creua la Serra, en col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Direcció general de trànsit (DGT).

Segons les dades de febrer a abril, dels 310 controls realitzats per la DGT s'han denunciat 119 motocicletes, 69 per soroll excessiu reforma de tub de fuita; una per alcoholèmia; sis per drogues; una sense asegurança, i 43 per altres raons.

Els denunciats per la DGT van passar posteriorment a la

Inspecció Tècnica de Vehicles, que va fer 145 inspeccions d'emissions de contaminants amb resultats favorables en 65 d'elles i desfavorables en 80. Així mateix, també es van fer a 41 inspeccions de bullícies, 38 favorables i 3 desfavorables.