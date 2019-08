Un corredor verd entre Platja de Palma i Pla de Sant Jordi, entre els projectes que Cort vol finançar amb l'ITS

Publicado 31/7/2019 12:16:19 CET

Els cinc projectes presentats sumen una inversió total de 7,2 milions

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres presentar cinc projectes amb una inversió total de 7,2 milions d'euros per ser finançats amb el Pla per a l'Impuls del Turisme Sostenible (ITS) en el període 2019 i entre els quals destaca un corredor verd de connexió entre Platja de Palma i el Pla de Sant Jordi.

Així ho ha informat el portaveu de Cort, Alberto Jarabo, en roda de premsa i, per la seva banda, el regidor d'Esports, Francisco Ducrós, ha especificat que el projecte en qüestió és una "reivindicació veïnal" i consisteix a aprofitar el tram de camins i carreteres ja disponible per configurar un corredor verd que una Platja de Palma amb els nuclis de Ses Cadenes, Es Pil·larí, s'Aranjassa i Sant Jordi.

Ducrós ha explicat que la inversió prevista és d'1,5 milions d'euros i que l'objectiu és crear una via ciclista i per als vianants accessible que connecti les zones i sigui un recorregut per als vianants. Per a això, es restringirà el trànsit autoritzant només vehicles locals, limitant la velocitat amb paviment discontinu i s'instal·larà una xarxa d'arbres cada 10 metres per aportar ombra.

Així mateix, també s'incorporaran bancs a espais distribuïts segons el valor paisatgístic i es dotarà el recorregut cultural, implantant un sistema d'informació amb panells informatius i també virtual via mòbils.