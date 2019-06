Cort adjudica l'últim lot del contracte d'informàtica que iniciarà el procés de modernització de la institució

Publicado 26/6/2019 14:57:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha acordat l'adjudicació de l'últim lot del contracte d'informàtica que implicarà l'inici del procés de modernització de la institució.

Segons ha informat Cort en un comunicat, el lot de manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions i solucions de negoci dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de l'Ajuntament s'ha adjudicat a l'empresa RICOH Spain It Service SLU per un import de 7.615.740 euros, IVA inclòs. El contracte és de quatre anys prorrogables per dos anys més.

Aquesta adjudicació suposa l'inici del procés de modernització informàtica de l'Ajuntament, plasmat en una estratègia en tres vies, que inclou: la modernització de la informàtica gràcies al canvi del 'mainframe', la maquinària on circulen les dades, per un més modern; la implementació de tot el procés d'administració electrònica; i el procés de Smart City amb la Smart Office.

Amb això, es tanca un procés que permetrà fer el salt a l'administració electrònica, amb una administració més dinàmica, amb més tràmits disponibles a la web i nous enllaços d'aplicacions.

L'acord és fruit del procés de diàleg competitiu del contracte d'informàtica iniciat en l'anterior legislatura, que tenia l'objectiu de posar les bases per començar a treballar en la modernització de l'Ajuntament, en el qual han participat l'Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell de Mallorca.

Amb el nou contracte es produirà una migració de les aplicacions de multes, vehicles, tributària i recaptació del host S/390 i un canvi de la plataforma del portal i subportales municipals i migració de les dades.

A més, inclourà el pagament de les llicències del programari de base del host S/390 mentre duri la migració i de les aplicacions de tercers, així com el manteniment de les aplicacions de tercers; els portals municipals; les aplicacions de multes, vehicles, tributària i recaptació, i la infraestructura programari i maquinari de l'host S/390 mentre duri la migració.

Aquestes aplicacions representen un 35 per cent de les aplicacions corporatives. Com a novetat, també es podrà realitzar formació al nou portal, així com l'execució de projectes de transformació i modernització d'aplicacions.