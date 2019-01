Cort anuncia quatre línies nocturnes de bus gratuït per la Revetla de Sant Sebastià i "mesures inclusives" als concerts

Publicado 18/1/2019 14:56:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest divendres la posada en marxa de quatre línies nocturnes i gratuïtes d'autobús durant la Revelta de Sant Sebastià d'aquest dissabte a més de detallar les "mesures inclusives" a sis de les vuit places en les quals es duran a terme els concerts.

En un comunicat, Cort ha informat que les quatre línies connectaran els barris més densos amb les principals zones d'oci de Palma i amb la plaça Espanya. A més, la Policia local tallarà el trànsit el dissabte a partir de les 18.00 hores des del carrer Conqueridor en direcció a Cort, i a les 19.30 hores es farà un tall de trànsit general que afectarà el centre de la ciutat.

Respecte els concerts, la novetat d'enguany és la instal·lació de diferents mesures inclusives que permetran que "les persones amb discapacitat auditiva" gaudeixin de les festes. Així, a les places Rei Joan Carles I, plaça Espanya, plaça de l'Olivar, Sa Feixina, plaça Major i Jacint Verdaguer hi haurà tarimes de fusta per a vibracions, bucle magnètic, globus per a vibracions, la presència d'una persona mediadora i pantalles amb subtítols.

D'altra banda, l'Ajuntament ha detallat que l'operatiu de la Revetla de Sant Sebastià compta amb 42 operaris, 6 escombres pesades, 3 lleugeres, 5 vehicles caixa oberta, un equip a pressió, dues mini pales carregadores, un camió cisterna, quatre camions caixa i 150 poales que es repartiran a les places on hi hagi concerts i 'foguerons'.