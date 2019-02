Cort crea l'Oficina de Benestar Animal i estableix un màxim de tres mascotes per habitatge plurifamiliar

Publicado 20/2/2019 14:25:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma crearà l'Oficina de Benestar Animal i establirà un màxim de tres mascotes per habitatge, si bé es podrà estendre aquest nombre sota demanda formal a Cort, segons ha anunciat aquest dilluns la regidora d'Ecologia de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol.

Aquestes mesures són fruit dels acords de la Junta de Govern de l'Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de Cort i inclouen entre altres mesures, canvis de quanties per sancionar de forma més dura el maltractament o la tortura d'animals, l'obligació d'esterilitzar als gossos que surtin de Son Reus o la prohibició de tenir animals tancats "en males condicions".

En concret, s'estableix un màxim de tres mascotes per habitatge plurifamiliar -gossos, gats o similars- i en cas d'habitatges unifamiliars o habitatges aïllats, el nombre augmenta a cinc. Segons Truyol, aquestes mesures pretendre disminuir els casos en què es tenen una quantitat excessiva d'animals mal cuidats.

Arribar al sacrifici 0 també està contemplat en la nova ordenança. A partir d'ara, el sacrifici solament estarà contemplat davant una malaltia molt greu o sofriment de l'animal i qui ho dugui a terme per altres raons podria tenir sancions administratives econòmiques greus.

D'altra banda, en la nova ordenança també es contempla noves quanties que arriben fins als 3.000 euros per sancionar faltes lleus, greus o molt greus en la tinença d'animals. Per exemple, accions com deixar una mascota accedir a un parc infantil que no permet l'accés d'animals o el comerç il·legal de gossos -un anunci de venda en un fanal- tindran sancions administratives.

Es manté la prohibició d'abandonar els excrements dels animals en la via pública i s'incorpora l'obligació de diluir l'orina, mitjançant aigua, per evitar la brutícia per taques, disminuir la producció d'olors i evitar les molèsties. Aquesta dilució ha de fer-se de manera que no afecti a la resta de transeünts ni a les propietats, segons Cort. S'incorpora, a més, la prohibició de dipositar excrements els portals de cases, comerços i altres serveis.

Referent al comerç il·legal, es prohibirà a partir d'ara qualsevol intercanvi monetari o no monetari (no s'inclouen les donacions) de mascotes o animals domèstics.

També s'estableix l'obligació d'esterilització dels gossos que surtin de Son Reus -abans solament s'obligava per normativa els gats- o de gossos potencialment perillosos o que estiguin en finques rústiques no controlades.

En relació als animals domèstics es prohibeixen a les zones urbanes del municipi la tinença i cria d'animals de corral (gallines, colomes, conills, ovelles, cavalls, porcs, vaques o cabres). Així mateix, els propietaris dels immobles han d'evitar l'establiment de colomers en els seus porxos.

Tampoc es parlava abans dels animals exòtics i amb la nova ordenança es prohibeix la circulació pels espais públics als animals exòtics i ferotges.

Finalment, s'establirà un patró de control per a les colònies felines del carrer, que passen a anomenar-se 'gats salvatges', amb mesures com l'esterilització o la regulació de la seva alimentació en la via pública per ciutadans del carrer.

Totes aquestes novetats, segons Truyol, són fruit d'un procés participatiu, que s'ha dut a terme a través de xarxes, enquestes en web i una sèrie de reunions que ha mantingut amb Cort amb el sector del benestar animal.

L'ordenança, que també inclou el canvi de nomenclatura d''animals de companyia' per 'animals de família' es discutirà en el ple del dijous vinent i segons Truyol, s'espera que les mesures entrin en vigor abans de la fi d'aquesta legislatura.