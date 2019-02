Cort dóna el vistiplau al nou contracte de subministrament de gasoil a escoles amb una despesa d'uns 400.000 euros

Publicado 6/2/2019 14:39:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de Cort ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació del subministrament de combustible de calefacció (gasoil c) a diferents escoles a l'empresa Balear Oil SL amb una durada de quatre anys, prorrogable per un any més, i una despesa estimada de 400.000 euros.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, el contracte se signarà en les properes 24 hores perquè pugui ser efectiu el més prest possible i doni estabilitat al servei, ja que garanteix quatre anys de subministrament, i unes condicions dignes als nens que estudien a les escoles públiques de Palma.

Per la seva banda, la portaveu de l'equip de Govern, Susanna Moll, ha agraït "la col·laboració de la Conselleria mentre es resolia el contracte".

Així mateix, s'ha aprovat posar a la disposició de la Conselleria d'Educació i Universitat uns terrenys situats a Son Ferriol perquè pugui iniciar el projecte per construir un centre escolar. El terreny és municipal i té una superfície de 71.340 metres quadrats, dels quals se cedeixen 19.400.