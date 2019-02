Cort multarà amb 3.000 euros a les persones que beguin alcohol fora de la zona delimitada dels locals Biergarten

Actualizado 27/2/2019 12:50:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Febr. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Seguretat Ciutadana de Cort, Angèlica Pastor, ha anunciat aquest dimecres que l'Ajuntament de Palma imposarà multes d'entre 2.200 i 3.000 euros a les persoens que consumeixin alcohol fora de la zona delimitada dels locals Biergarten, així com als comerços que ho permetin.

"Aquest acord, aprovat en Junta de Govern, es publicarà en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) i entrarà en vigor a partir del proper 1 d'abril amb una durada de sis mesos, perquè sigui efectiu per a la campanya d'estiu", ha explicat en roda de premsa.

Aquesta mesura, que ve inclosa en la nova Ordenança Reguladora de l'Ús Cívic dels Espais Públics (Orucep) a través de la Declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT) 2019, té com finalitat evitar el consum d'alcohol a vies públiques, fomentar el consum responsable i protegir als menors, entre uns altres.

Aquesta Declaració, que podrà aplicar-se a tot un municipi, un barri o un carrer en concret per una durada de dos, sis i dotze mesos, inclou altres mesures com la prohibició de la publicitat relacionada amb el consum d'alcohol que pugui ser visible des de la via pública.

En concret, la prohibició dels locals Biergarten s'estendrà des del carrer Pere Bartomeu Salvà fins als trams confrontants amb els carrers del Llaüt i de les Canyes, mentre que la prohibició de la publicitat sobre el consum d'alcohol s'efectuarà tant al centre de Palma com en tota la zona que comprèn la Platja de Palma, on tampoc no es podran llançar fullets de publicitat a la via pública.