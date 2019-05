Cort organitza la clausura del curs 2018-2019 del Servei de Tallers de promoció social i prevenció comunitària

Publicado 20/5/2019 16:10:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Benestar i Drets Socials de Cort, juntament amb l'Associació Amés, organitza una clausura d'activitats i tallers per a gent gran amb motiu del final del curs el dimarts de 10.30 a 12.30 hores al Parc de Ses Estacions.

Segons ha informat Cort en un comunicat, a la trobada s'organitzaran activitats diverses on participaran diferents grups de població de diferents edats.

La trobada oferirà quatre espais diferents. En primer lloc, hi haurà un espai de demostracions i exposicions on els grups podran exhibir els diferents treballs de ball modern, activitat física per a gent gran i tallers de memòria, entre unes altres.

Així mateix, hi haurà taules i panells expositius on els grups podran exposar fotografies, treballs manuals i altres elements elaborats durant tot l'any als tallers.

També comptaran amb un espai de música amb moviment dirigit per un professional de la dansa que guiarà una sessió dirigida a tota la població. Es dinamitzarà l'espai amb dinàmiques i balls contribuint al foment de l'esport i els hàbits saludables.

Finalment, s'habilitaran espais de tallers manuals. Tant petits com grans podran gaudir de fer treballs manuals decoratius que després podran emportar-se a casa.

Els objectius d'aquesta activitat són donar a conèixer a la ciutadania el treball que es realitza des de la Regidoria de Benestar i Drets Social, reconèixer l'entrega, dedicació i esforç de totes aquelles persones que han participat en els diferents tallers del projecte, i desenvolupar una acció d'informació i de sensibilització sobre els Tallers de Prevenció Comunitària, entre altres qüestions.