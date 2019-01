Cort prepara 264 tanques, 270 cadires, set tarimes i cinc calefactores amb motiu de la Cavalcada de Reis del dissabte

Publicado 4/1/2019 17:31:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat està realitzant els últims preparatius per a la Cavalcada de Reis del dissabte, en concret, s'han instal·lat set tarimes, 264 tanques, 270 cadires, cinc calefactores i quatre estàndards per a persones amb discapacitat.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, cada any durant la Cavalcada de Reyes es reserven diferents espais per a les persones amb discapacitat per garantir l'accessibilitat de tothom.

Els espais habilitats aquest any per l'Ajuntament seran una zona de l'Avinguda Antoni Maura amb 80 cadires; una tarima de 10x4 metres a la plaça de la Reina amb rampa i 20 cadires; un espai tancat a la plaça de Weyler amb 60 cadires i un altre a l'encreuament entre el passeig de Mallorca i el carrer de la Cerdanya amb 50 cadires.

Així mateix, al passeig del Born es col·locarà una carpa amb calefactores, 60 cadires i una pantalla gran i, com a mesures de seguretat, barreres de protecció. D'aquesta manera, s'instal·laran 3.000 metres de tanques durant l'itinerari als punts que s'han considerat més necessaris.

Tot aquest dispositiu estarà muntat abans de les 14.00 hores del dissabte i es retirarà una vegada hagi acabat la cavalcada.