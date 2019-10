Cort preveu estalviar fins a 450.000 euros anuals amb les notificacions electròniques

Publicado 4/10/2019 13:31:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha començat un nou sistema de notificacions via electrònica a la ciutadania, en substitució del model de repartiment postal ordinari, amb el qual preveu estalviar un total de 450.000 euros anuals, segons ha informat en una nota de premsa.

El regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, Adrián García, ha afegit que, a més de l'estalvi econòmic, el nou sistema de notificacions electròniques suposarà "una important agilitació del procés i s'estalviarà una gran quantitat de paper".

En aquest sentit, el sistema permetrà a qualsevol persona física o jurídica rebre per via telemàtica "de forma immediata" les notificacions administratives, per la qual cosa s'estalvia temps, sense haver d'esperar el procediment ordinari de signatura i a l'enviament per correu o empresa de repartiment.

En termes més concrets, s'ha iniciat en les notificacions més nombroses, les corresponents als decrets municipals, que suposen el 90 per cent del total que emet l'Ajuntament de Palma. Són notificacions, per exemple, de contractes menors o llicències d'ocupació de via pública.

L'Ajuntament de Palma genera anualment una mitjana de 30.000 decrets. L'anterior sistema tenia un cost d'entre 10 i 15 euros per decret, i aquest és totalment gratuït.