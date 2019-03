Cort prohibeix el bany a la platja de Can Pere Antoni després d'un abocament d'aigües mixtes per la pluja

Publicado 19/3/2019 18:21:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest dimarts que s'ha prohibit el bany a la platja de Can Pere Antoni a conseqüència d'un abocament d'aigües mixt, provocat per la pluja, que s'ha produït enfront del Baluard del Príncep.

Segons ha informat el Consistori palmesà, la platja ja ha estat senyalitzada, si bé, com no ha començat la temporada de bany, no hi ha serveis de vigilància i socorrisme, i, per tant, no es poden senyalitzar les platges amb les habituals banderes informatives.

No obstant això, per complir amb els compromisos adquirits pel Servei Municipal de Platges amb les associacions veïnals i entitats ecologistes, s'ha procedit a instal·lar cartells en la sorra per informar a possibles usuaris.

A més, s'han pres mostres d'aigua per realitzar les analítiques i, en funció dels resultats, s'obriran o romandran tancades aquestes platges fins que es normalitzi la situació.