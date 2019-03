Cort remarca la "necessitat" de la borsa de treball a l'EMT per "garantir que surtin tots els serveis"

Publicado 25/3/2019 15:02:13 CET

És una borsa de places de treball per cobrir baixes eventuals de personal amb reserva de plaça

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

El regidor de Mobilitat i president de l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT), Joan Ferrer, ha destacat la "necessitat" de la convocatòria de la borsa de places de treball per cobrir baixes eventuals de personal amb reserva de plaça "per garantir que tots els serveis puguin sortir al carrer" i que "cap persona es quedi en una parada per falta d'efectius".

Des de Cort, han recordat que el consell d'administració de l'EMT va aprovar les bases d'aquesta borsa de treball i que es van publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) el 14 de març.

El regidor ha recordat que el 2015 es va fer un procés de selecció per a la contractació de 100 conductors, que durant aquests anys s'han anat incorporant a l'EMT. "Ara, hem obert un nou procés per cobrir baixes temporals i cobrir necessitats extraordinàries", ha remarcat.

D'aquesta manera, ha explicat que des de Cort estan treballant "amb la propera convocatòria d'ocupació fixa, que es podria convocar a finals d'any una vegada es revisi la taxa de reposició".

"És a dir, actualment estem entre dues grans convocatòries, una ja enllestida i que ens ha permès contractar 100 nous xofers i una altra que es podria iniciar a finals d'any. Mentrestant, hem de poder donar sortida a les baixes temporals, i la borsa de treball ens ho permet", ha precisat.

CONVENI COL·LECTIU

El regidor ha recordat que a finals de 2018 es va signar el nou conveni col·lectiu que contempla "millores significatives" en relació amb l'anterior.

Per exemple, s'ha incorporat un augment salarial de fins a un 8,7% en els tres anys de vigència del conveni, la consolidació definitiva de la jornada de 35 hores amb una màxima diària de 8,15 hores i la millora del 10 per cent del cost de l'hora extraordinària, entre uns altres.

PRIMERA ATURADA

Cal destacar que la primera aturada en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha tingut un seguiment del cent per cent per part dels conductors, segons han informat des del comitè d'empresa.

Segons ha explicat el vicepresident del comitè, Gregorio Casas Fernández, el motiu d'aquestes aturades és "l'incompliment" del conveni col·lectiu que, segons els treballadors, està duent a terme l'Ajuntament en relació a la nova borsa de treball que es duu a terme "només per mèrits i sense exàmens".

A més de l'aturada d'aquest dilluns, que ha tingut lloc entre les 08.00 hores i les 10.00 hores, està convocat un atur per a aquest mateix dia de 18 a 20 hores. Aquestes aturades es repetiran també el 27 i el 29 de març. A més, està prevista una vaga indefinida de 24 hores a partir d'abril. No obstant això, aquest dimecres el comitè es reunirà a les 11.00 hores amb l'alcalde de Palma, Antoni Noguera.

Des de l'Ajuntament, han concretat que l'aturada d'aquest dilluns ha afectat a 88 serveis, la qual cosa suposa un 37 per cent del total de la plantilla en torn de matí. En total, han explicat des del consistori, estaven convocats a la vaga 236 treballadors. A més, han indicat que la jornada ha transcorregut sense incidents.

Per la seva banda, el comitè d'empresa ha precisat que "tots els conductors" que podien fer vaga l'han fet. Així, durant les dues hores de l'atur han circulat els 44 autobusos que havien de fer-ho, segons estableixen els serveis mínims i 112 han estat aturats.