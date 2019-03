Cort repobla 1.550 arbres i plantes al bosc de Bellver i 200 a Es Carnatge

Publicado 27/3/2019 15:01:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha repoblat 1.550 arbres i plantes al bosc de Bellver i 200 a Es Carnatge i ha avançat que l'objectiu de l'actuació és reforçar la massa forestal i evitar l'erosió de les zones.

Segons ha informat Cort en un comunicat, el servei de Parcs i Jardins de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat ha coordinat la repoblació al costat de la Xarxa Forestal i altres entitats com a Pop in the City o alumnes d'escoles, que han ajudat a reforestar.

En concret, en el bosc de Bellver s'han realitzat un total de 12 jornades des del mes d'octubre.

S'han escollit set zones per reforestar, que són les que presentaven major degradació i aquelles on es va actuar amb el contracte d'emergència entre maig i juny de 2018 per eliminar el risc d'incendi i de propagació de plagues.

Les espècies triades per a la reforestació del bosc han estat, per exemple, el Pinus halepensis, Olea europaea, Quercus ilex, Arbutus unedo i altres espècies perquè són les que millor responenien a l'ecosistema.

Així mateix, el servei farà un seguiment al llarg de tot l'any per garantir el seu correcte establiment dins d'aquest i el desenvolupament posterior.

D'altra banda, a Es Carnatge s'han plantat 200 espècies de Juniperus Phoenicea durant dues jornades de repoblació.

L'objectiu en aquesta zona és recuperar l'espai a nivell vegetatiu, i més concretament aquelles zones degradades amb terreny compactat a causa del mal ús que es fa amb el pas de 'quads' i motocicletes de 'cross'.