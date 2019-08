Cort senyalitza amb bandera vermella diverses platges de Palma per abocaments d'aigües mixtes

Actualizado 27/8/2019 14:52:21 CET

Bandera vermella en una de les platges de Palma. - CORT - Archivo

Es tanquen totes les platges del municipi per mal temps

PALMA DE MALLORCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha senyalitzat amb bandera vermella les platges de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí i Cala Major a causa d'abocaments d'aigües mixtes passades les 13.00 hores d'aquest dimarts.

Segons ha informat Cort en un comunicat, les platges romandran tancades per precaució a l'espera dels resultats de les analítiques de les mostres d'aigua, que es prendran quan les condicions meteorològiques ho permetin.

El tancament s'ha provocat, en el cas de Ciutat Jardí, per abocaments en el torrent Gros, "per incapacitat", segons Cort, de la planta depuradora del Coll d'en Rabassa. En el cas de Cala Major, el tancament es deu a un abocament de l'emissari de Sant Agustí, mentre que en el cas de Can Pere Antoni, es deu a un abocament en l'estació impulsora.

Cort ha comunicat a més que a les altres platges del terme municipal de Palma --Cala Estància i Platja de Palma-- s'ha hissat la bandera vermella per mal temps i tempesta elèctrica.