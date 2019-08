Costa defensa que treballen en "ajustos d'eficiència" en els comptes del Govern però "no es plantegen retallades

Publicado 2/8/2019 16:41:52 CET

Costa matisa que "en cap cas" s'està davant "un excés de despesa social, sanitari o farmacèutic", sinó que "prové i s'arrossega del dèficit de finançament autonòmic històric de les Illes"

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha defensat aquest divendres que des de l'Executiu autonòmic estan treballant en "mesures o ajustos d'eficiència" en els seus comptes, si bé "en cap cas es plantegen retallades o anar enrere en cap els drets i en les millores aconseguits en els últims anys".

Així ha respost Costa després de ser preguntada pel pla d'ajust que té previst el Govern en matèria sanitària i ha afegit que estan treballant no solament en aquesta àrea sinó que en totes s'estan mantenint reunions per trobar aquestes mesures. "Pel que fa a la despesa sanitària i farmacèutica estem actuant en aquesta mateixa línia, avaluant les mesures per millorar l'eficàcia i l'eficiència i poder fer un estalvi, encara més si és possible, per complir amb els requeriments del Govern".

Cal recordar que els ministeris de Sanitat i Hisenda han enviat cartes als governs d'11 comunitats autònomes, entre elles Balears, per advertir-los que han superat la taxa de referència de la regla de despesa en matèria farmacèutica i sanitària, segons van confirmar a Europa Press fonts ministerials.

Costa ha afegit que el Govern "seguirà treballant" de forma "coherent i prudent", si bé ha matisat que "en cap cas" s'està davant "una situació d'un excés de despesa social, sanitari o farmacèutic", sinó que "tot prové i s'arrossega del dèficit de finançament autonòmic de forma històrica de les Illes que urgeix millorar".

"Mentre la millora del sistema de finançament no arribi seguirem treballant a mantenir la política de millora i recuperació dels drets socials i sanitaris i, en definitiva, en els drets de les persones que és el primer i, a la vegada, intentar augmentar l'eficàcia i eficiència", ha explicat.