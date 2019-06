Costa diu que les negociacions per a formar Govern "avancen positivament" i "estan pendents de tancar el programa"

Publicado 7/6/2019 12:53:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Pilar Costa, ha assegurat aquest divendres que les negociacions amb "els partits que volen donar suport al nou Govern progressista", després dels comicis autonòmics del 26 de maig, "avancen positivament" i ha dit que, en aquests moments, "estan pendents de tancar el programa".

Preguntada per la situació dels acords entre PSIB, Podemos i MÉS en la roda de premsa després del Consell de Govern, Costa ha especificat que "aquest divendres continuen les reunions i contactes" amb els partits i que, "després de tancar el programa, començaran amb l'organigrama del futur Executiu autonòmic".

RESULTATS DEL 26M

A les eleccions del passat 26 de maig, els socialistes van aconseguir guanyar per primera vegada en la comunitat, la qual cosa obre la porta al fet que Francina Armengol continués governant a les Illes, ja que la majoria absoluta al Parlament s'obté amb 30 diputats. Els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podemos (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).

En la mateixa nit electoral, Armengol es va mostrar confiada a aconseguir un nou pacte progressista al Govern, ja que "l'esquerra suma en aquesta Comunitat més de la majoria absoluta", va recordar.

Per part seva, el candidat de MÉS, Miquel Ensenyat, reconeixia que els seus resultats no eren els esperats -la formació va perdre dos diputats respecte a 2015- però va celebrar la majoria progressista a Balears.