Costa espera que les negociacions per formar el nou Govern comencin la setmana vinent

Publicado 31/5/2019 13:28:33 CET

La portaveu confirma que han "existit contactes" entre Armengol i Ensenyat però no especifica si hi ha hagut una reunió com a tal

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern en funcions, Pilar Costa, espera que les negociacions entre diferents partits per formar un nou Executiu comencin la setmana vinent, i ha confirmat que han "existit contactes" entre els candidats del PSIB i MÉS, Francina Armengol i Miquel Ensenyat, si bé no ha especificat si s'ha tractat d'una reunió o una conversa telefònica, ni els temes tractats.

En aquest sentit, Costa ha aclarit que Armengol i Ensenyat han conversat però que les negociacions entre els partits podrien començar "a partir de la setmana que ve", "més enllà de la cortesia" que fins ara, com a candidats, els líders "hagin pogut tenir entre ells".