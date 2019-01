Creixen un 1,9% les vendes del comerç minorista al desembre a Balears

Publicado 30/1/2019 10:16:00 CET

Les vendes del comerç petit a Balears van augmentar un 1,9 per cent al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any anterior i la mitjana de 2018 és del 3,3 per cent, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per la seva banda, l'ocupació del sector del comerç minorista de les Illes va créixer un 2,7 per cent en comparació al novembre de 2018. En relació al mes anterior, la taxa descendeix un 0,1 per cent.

A nivell nacional, el comerç minorista va registrar el 2018 el seu cinquè augment anual consecutiu de vendes i d'ocupació, amb avanços del 0,8% i de l'1%, respectivament, en relació a l'exercici anterior.

L'increment de les vendes aconseguit de 2018 és una dècima superior al de 2017, però inferior als assolits el 2016, 2015 i 2014, quan la facturació del comerç minorista va avançar un 3,9%, un 4,2% i un 0,9%, respectivament.

En tots els anys del període 2008-2013, coincidint amb la crisi econòmica, la facturació i l'ocupació del sector va registrar taxes negatives. En el cas de les vendes, la major reculada es va experimentar el 2012, quan van caure un 7%, mentre que en el cas de l'ocupació, el pitjor any va ser 2009, exercici en el qual l'ocupació es va enfonsar entorn d'un 4%.

L'últim mes de 2018, les vendes del comerç al detall no van experimentar variació interanual, enfront del repunt de l'1,5% de novembre. Malgrat això, les vendes del comerç minorista encadenen al desembre tres mesos consecutius de taxes positives.

Eliminats els efectes estacionals i de calendari, la facturació del comerç minorista va augmentar un 0,7% en el conjunt de 2018 i un 0,8% al desembre en taxa interanual, taxa tres desenes inferior a l'assolida al novembre.