Creu Rotja mantindrà fins al divendres el seu dispositiu per atendre als afectats per l'incendi d'Eivissa

Publicado 15/5/2019 16:35:26 CET

EIVISSA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

Creu Rotja ha anunciat que mantindrà fins al divendres el seu dispositiu d'atenció oferint ajuda de primera necessitat a les persones afectades per l'incendi de l'edifici en Es Viver (Eivissa).

L'entitat solidària ha considerat que el nombre de persones que necessitin passar la nit en el refugi anirà disminuint a mesura que passin els dies. Encara que, de moment, l'entitat continuarà amb la gestió del refugi provisional habilitat al Centre d'Educació d'Adults de les Pitiüses (CEP) per als afectats.

Segons Creu Rotja, un total de 27 persones van pernoctar aquest dimarts en el refugi enfront de les 39 del passat dilluns. Des del primer moment i en coordinació amb l'Ajuntament d'Eivissa, Creu Rotja ha posat a la disposició dels afectats el seu servei de dutxes, ampliant el seu horari de cobertura fins a les 20.00 hores i ha lliurat aliments i roba.

A més, l'organització ha atès altres necessitats d'urgència com el pagament de medicaments i ulleres i ha donat suport en la gestió de targetes sanitàries que van perdre alguns dels afectats en l'incident.

La coordinadora de Creu Rotja a Eivissa, Mary Castany, ha explicat que "davant una situació d'emergència com la viscuda, és imprescindible oferir una resposta ràpida, àgil i coordinada".

Tal com ha dit, això ha estat possible, "una vegada més, gràcies al treball en xarxa amb l'Ajuntament d'Eivissa i, especialment, gràcies al suport de les persones voluntàries de l'organització, així com la del personal tècnic".