Crida per Palma proposa implementar un salari mínim de ciutat de 1.400 euros

Crida per Palma ha proposat aquest dimecres implementar un salari mínim de ciutat de 1.400 euros amb l'objectiu de fomentar "unes condicions laborals dignes".

Així ho han presentat en una acció de campanya en la qual han mostrat les despeses habituals que una persona de Palma té mensualment per reivindicar "la necessitat" d'un salari mínim.

"Aquest salari serà el mínim que cobraran tots els treballadors de l'Ajuntament de Palma i també serà el mínim exigit a les empreses contractades per l'Ajuntament, a pesar que el propòsit de Crida és avançar cap a la municipalització de serveis", ha explicat la número 2 de Crida a l'alcaldia, Laura Dorado.

Dorado ha argumentat que la mesura "es pot implantar perfectament" i, "és més, se saben els límits de la institució municipal, per això Crida impulsarà una campanya perquè les empreses de Palma implantin el Salari obtinguin descomptes fiscals en impostos municipals".

Amb tot, el cap de llista, Manel Domènech, ha esmentat algunes de les altres propostes que incorpora el programa de la formació pel dret al treball digne, i la "lluita activa" contra l'atur i la precarietat.

"Crear un servei municipal d'inspeccions de treball, exercir d'acusació popular en els casos de morts per accidents laborals, implantar una renda garantida de ciutadania, o no donar cap nova llicència d'activitat a les Empreses de Treball Temporal són algunes de les propostes per al treball digne", ha conclòs Domènech.