Crida promet que els seus càrrecs limitaran les retribucions a 2,5 vegades el salari mínim si tenen representació

Publicado 16/5/2019 17:16:15 CET

El cap de llista, jubilat i pensionista, s'ha compromès a renunciar completament al salari de regidor si és escollit

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

Crida per Palma ha assegurat aquest dijous que, si obté representació a l'Ajuntament després de les eleccions municipals del 26 de maig, els seus càrrecs electes tindran les retribucions limitades a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Es tracta d'una de les mesures recollides en el codi ètic que la formació ha presentat aquest dijous, pel qual les persones que integren Crida es comprometen a dur a terme la seva activitat política basant-se "en l'honestedat, l'ètica, el rigor i la transparència".

El cap de llista de la candidatura, Manel Domènech, ha promès renunciar completament al salari de regidor si és escollit. Actualment Domènech és jubilat i pensionista i considera que no necessita cap altra retribució.

"Per la meva banda no seria ètic cobrar dos salaris. Amb la meva pensió és suficient, no he vingut aquí a enriquir-me", ha declarat. El candidat preveu posar el seu salari a la disposició de l'assemblea del partit si resulta escollit. "Volem fer política, però no volem viure de la política", ha postil·lat.

A més, quan hi hagi dedicació exclusiva, els càrrecs electes de Crida no cobraran dietes. "Les retribucions dels càrrecs públics han de tenir en compte la situació de les majories populars a Palma", ha emfatitzat la número 2 de Crida per Palma, Laura Dorado.

El codi ètic també obligarà els càrrecs electes a rendir comptes davant l'assemblea i a presentar la seva declaració de béns anualment; i els càrrecs electes i de confiança no podran excedir dos mandats.