Cs aposta per un "transport sostenible" a Palma i promet més flota i freqüència horària dels autobusos EMT

Publicado 15/5/2019 16:15:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) a l'alcaldia de Palma, Eva Pomar, ha apostat aquest dimecres per un "transport sostenible" a Palma, per la qual cosa ha promès augmentar la flota i la freqüència horària dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) en algunes línies, com, per exemple, la 15 a l'estiu que va cap a la Platja de Palma.

Així ho ha expressat Pomar en roda de premsa davant de l'Estació Intermodal, on, en aquest sentit, ha dit que "no pot ser que els busos vagin tan plens o que la gent es quedi en terra".

Així mateix, ha retret que els busos estan "totalment desfasats", per la qual cosa, al seu judici, "abans de pensar en el trambús, un projecte que sens dubte durem a terme en el futur, hem de pensar en el present i en el que ens demanen els ciutadans".

D'altra banda, la candidata a Cort ha explicat que crearan aparcaments dissuasoris en zones com el Nou Llevant, "amb una bona connectivitat de transport públic cap al centre" amb l'objectiu de "descongestionar de cotxes la ciutat".

Respecte al carril bici, Pomar ha assegurat que Cs té "un compromís amb la mobilitat sostenible" i potenciarà noves ciclorutes, "instal·lant més estacions, però dissenyant els carrils de forma consensuada amb els veïns".

"Els palmesans han reconegut en moltes enquestes que la mobilitat és una de les seves majors preocupacions. Per això, anem a impulsar el transport sostenible, amb mesures per implementar millores i nous models de transport públic i privat", ha argumentat Pomar.

Finalment, ha anunciat que reduiran els impostos municipals de circulació als vehicles pesats per potenciar els polígons industrials desaprofitats i bonificarem als autònoms perquè tinguin una rebaixa en el preu dels pàrquings municipals de la SMAP".