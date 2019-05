Cs Balears advoca per eliminar l'Impost de Turisme Sostenible a Balears

Publicado 7/5/2019 16:57:14 CET

La formació taronja aposta per eradicar-ho en temporada mitjana i baixa, així com reduir l'import a la meitat en temporada alta

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciutadans a la presidència del Govern, Marc Pérez-Ribas, ha expressat a Europa Press, la voluntat del seu equip per eradicar l'Impost de Turisme Sostenible implantat en aquesta legislatura en l'arxipèlag balear.

Després d'una reunió amb representants de l'Associació Hotelera de Mallorca (Ashpam), Pérez-Ribas, al costat de la candidata a l'alcaldia de Palma, Eva Pomar, i la candidata al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha explicat que la seva formació, amb les seves "idees liberals progressistes" no pot "disminuir la competitivitat del sector que més riquesa genera a Balears".

La formació taronja aposta, de cara a aquest any, i "només per no interferir en els projectes que ja estan en marxa", per eradicar-ho en temporada mitjana i baixa, així com reduir l'import a la meitat en temporada alta.

Per la seva banda, la candidata al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha dit que si guanya les eleccions treballarà per aconseguir la "màxima coordinació amb el Govern i l'Ajuntament de Palma". "Des del Consell volem revisar els plans sectorials que s'han dut a terme en aquesta legislatura", ha conclòs la candidata.

Finalment, la candidata a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha dit que si aconsegueixen representació, Cs treballarà "perquè Palma sigui una ciutat capdavantera, on tots els ciutadans puguin participar de l'economia". "Volem crear espais dins de les ciutats perquè tots puguem compartir i millorar la convivència", ha expressat la candidata davant els mitjans de comunicació.