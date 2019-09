Cs Balears demana les previsions de freqüències de vols entre Menorca i el Regne Unit

Publicado 5/9/2019 15:26:48 CET

El diputat del Grup Parlamentari Ciudadanos Jesús Méndez ha demanat aquest dijous al Govern balear les freqüències dels vols entre Menorca i el Regne Unit previstes per a la pròxima temporada d'hivern.

El diputat menorquí ha registrat aquesta iniciativa després de les informacions "contradictòries" facilitades per l'Agència d'Estratègia Turística Balears, que preveu un augment en un 53 per cent dels vols entre l'Illa i el Regne Unit, i la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que ha assegurat que no pot confirmar aquest augment de freqüències.

El diputat s'ha mostrat sorprès per "la falta de transparència i coherència entre les dues entitats" i ha afirmat que "aquesta diferència resulta, almenys, desconcertant per als professionals del sector".

Méndez ha lamentat que "davant la falta d'informació veraç, els professionals menorquins no puguin fer una planificació de la temporada, ni puguin tenir unes expectatives reals", quan se sap "l'important que és per a Menorca poder perllongar la temporada gràcies a les connexions aèries amb altres destinacions en els mesos d'octubre a febrer".

Finalment, ha assenyalat que des de Ciudadanos no veuen assenyat que "dos organismes públics airegin les seves diferències pel que fa al que haurien de ser dades objectives" i ha esperat, "pel bé dels professionals de la indústria turística a Menorca, que se'ls faciliti una informació rigorosa i veraç o, com menys, coherent".