Cs Balears exigeix mesures per garantir la protecció dels treballadors sanitaris

Publicado 16/9/2019 14:48:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cs Balears ha demanat aquest dilluns que es prenguin "mesures efectives" per garantir la integritat i protecció dels treballadors del sector sanitari de la comunitat.

Segons ha informat el partit en un comunicat, el diputat Juanma Gómez ha sol·licitat a la consellera de Salut, Patricia Gómez, que s'adoptin "mesures urgents efectives i integrals per garantir la integritat i protecció dels treballadors dels centres i serveis sanitaris" en considerar "inadmissible" que aquests treballadors "estiguin patint agressions durant l'acompliment del seu treball".

Gómez ha assegurat que portarà a ple aquesta pregunta, després de no aconseguir resposta per part de la Conselleria. "Registrem aquesta iniciativa amb sol·licitud de resposta escrita el passat 18 de juliol, però, ja que no vam tenir resposta, ni per escrit, ni en comissió parlamentària, considerem urgent que la consellera rendeixi compte de les actuacions que tenen previst posar en marxa per garantir la seguretat dels professionals sanitaris", ha declarat.

D'altra banda, el diputat ha instat a la titular de Salut a "que treballin des de l'Executiu per reduir les llistes d'espera de consultes i intervencions quirúrgiques, una cosa que sembla no haver fet després de quatre anys al capdavant de la Conselleria amb el 'Pacte de Reculada'".

Finalment, el parlamentari ha traslladat la necessitat que existeixi una "igualtat real de serveis d'atenció sanitària per a tots els residents de Balears, sense que hi hagi desgreuges als programes entre menorquins, mallorquins, eivissencs i formenterencs".