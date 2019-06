Cs demana al Congrés mesures concretes per combatre la violència de gènere a Balears

Publicado 18/6/2019 17:08:55 CET

El diputat de Cs al Congrés per Balears, Joan Mesquida, ha registrat aquest dimarts una iniciativa a la Cambra baixa mitjançant la qual demana quines mesures concretes pensa el Govern "implementar, o està posant ja en marxa", per combatre "les elevades taxes" de víctimes per violència de gènere a Balears.

Des de Cs, han fet aquesta petició després de conèixer-se les últimes dades de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que reflecteixen que les denúncies per violència de gènere rebudes en els òrgans judicials de les Illes en el primer trimestre de l'any 2019 van augmentar un 2,7 per cent respecte a l'any anterior, registrant-se un total de 1.202 denúncies.

Segons aquestes dades, Balears és per segon any consecutiu l'autonomia amb major taxa de víctimes de violència de gènere, presentant una taxa de 23.21 víctimes per cada 10.000 dones.

La formació taronja ha registrat aquesta petició de cara al fet que sigui contestada per quatre ministeris diferents, el de Presidència, el de Justícia, el d'Interior i el de Sanitat, Consum i Benestar Social.

A més, des de Cs també s'interessen per quines mesures específiques de les contingudes en el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere s'han posat ja en marxa i per si existeixen programes específics per a Balears en matèria de prevenció i detecció precoç de violència de gènere donades aquestes estadístiques.

Finalment, en la iniciativa presentada per Mesquida també es pregunta sobre si hi ha constància sobre si les dones assassinades havien denunciat prèviament i sobre quina és la mitjana de temps que triga a dictar-se sentència des que la víctima denuncia.