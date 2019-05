Cs Eivissa defensa un Pla Territorial que és "mantingui en el temps i no es modifiqui a conveniència del govern"

Publicado 16/5/2019 17:10:10 CET

EIVISSA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciutadans al Consell Insular d'Eivissa, Javier Torres, ha defensat un Pla Territorial Insular (PTI) que es "mantingui en el temps i no es modifiqui a conveniència de l'equip de govern de torn".

Segons ha dit, volen arribar al "màxim consens social amb la resta de forces polítiques i la ciutadania, fent partícips a la resta d'administracions i col·legis professionals" en aquest Pla.

El seu objectiu és que el PTI, segons ha reiterat, "no és modifiqui a conveniència de l'equip de govern de torn, i menys a deu dies dels eleccions, i poder-ho dotar dels recursos necessaris per a la seva execució i donar seguretat jurídica", ha manifestat Torres.

Així mateix, Torres ha criticat la gestió duta a terme per l'actual equip del Consell Insular per aprovar un PTI "sense consultar i que castiga als propietaris".

"El govern del tripartit de PSOE, Podem i Guanyem defensa la seva transparència i la seva participació ciutadana, mentre legisla a esquena dels ciutadans, perjudicant especialment a propietaris de finques i pagesos. A més de la modificació del PTI, han portat de la mà una Llei Agrària i una Llei d'Urbanisme que no acaba amb el veritable problema: l'especulació", ha assenyalat.

Torres ha insistit en la necessitat d'arribar a consensos entre tots i escortar als ciutadans, assegurant que en Cs defensen un Consell "que escolti als ciutadans" perquè "no pot ser que s'aprovin plans fent cas omís als gairebé 2.500 a el·legacions presentades contra el PTI i que és facin consultis a la ciutadania on només hi hagi un 0,18 per cent de participació".

Amb tot, ha apuntat que el Consell "ha de procurar que s'escolti la veu de tots i posar els mitjans necessaris perquè participin en els decisions".