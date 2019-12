Cs lamenta el "corró" de l'esquerra a les seves propostes per millorar les condicions dels docents de la concertada

Publicado 11/12/2019 18:38:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 des. (EUROPA PRESS)

La portaveu adjunta de Ciutadans en el Parlament, Patricia Guasp, ha lamentat que "l'esquerra i el seu corró" tombin en comissió les seves esmenes als Pressupostos de la Comunitat per 2020 per al compliment dels acords de millora salarial del personal docent de la concertada.

Segons ha explicat, les seves esmenes van en la línia de "suprimir" de l'articulat de la Llei de Pressupostos "les traves" a l'escola concertada i "al compliment amb les millores acordades per als seus docents però que no s'han implementat".

La diputada ha destacat que han sol·licitat "eliminar partides" d'estudis i promoció de política lingüística que "estaven completament inflades" i "eliminar les ajudes a l'Institut Ramon Llull" per destinar-les a millorar l'educació pública i concertada, augmentar les ajudes a menjador, Formació Professional, inversió de la UIB, creació de places gratuïtes per a educació infantil de zero a tres anys.

Així mateix, han defensat esmenes per augmentar el pressupost per al Programa d'Atenció a la Diversitat per poder cobrir l'assistència per part d'especialistes que treballen amb alumnes amb trastorn d'espectre autista, per a alumnes amb discapacitat motriu i problemes educatius especials.

Entre altres iniciatives, la formació taronja ha proposat, així mateix, augmentar les ajudes a menjador en un 10% amb una aportació de 350.000 euros més.

"En el curs 2019-2020 el 12% de les famílies que compleixen requisits s'han quedat fora. I no es preveu per la Conselleria cap millora en les ajudes, ni que vagin a tenir en compte l'augment demogràfic d'uns 2.000 estudiants més a l'any", ha lamentat Guasp.