Cs Llucmajor considera "complexa" la situació del municipi després del resultat electoral del 26

Publicado 28/5/2019 14:50:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La regidora electa de Cs Llucmajor, Noemí Getino, ha descrit com a "complexa" la situació del municipi després del resultat electoral del 26 de maig i ha assenyalat que "els resultats electorals han canviat substancialment la situació política de Llucmajor, en entrar nou partits diferents i molt diversos".

Segons ha informat Cs en un comunicat, davant situacions complexes i noves, Cs aposta per "adoptar decisions valentes i assenyades, posant en primer lloc als ciutadans de Llucmajor i a el nostre municipi".

"Nosaltres considerem que un acord de centre és el més estable i beneficiós per al municipi. Tant PP com PSOE han estat en campanya presumint del seu centralisme i que són partits moderns, és moment que demostrin el que tant han repetit en campanya, que demostrin que són partits madurs i assenyats, que són capaços de posar a Llucmajor per davant", ha assenyalat.

Per això, ha animat a que "es col·loquin en aquest centre del que tant presumien, s'allunyin de populismes i extremismes i governin en conjunt per a tots els ciutadans de Llucmajor" ja que, segons ha afirmat, "comptarien amb el suport de Cs a aquest govern de centre i assenyat".

Finalment, ha assegurat que Cs "ha vingut a treballar i a millorar les coses" i no a "per cadires ni càrrecs". "Recolzaríem un govern de centre assenyat pel bé de tots els veïns, un govern que representaria la major part de votants. No podem caure a repartir el Consistori entre quatre o cinc partits perquè això no beneficia a Llucmajor", ha conclòs.