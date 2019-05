Cs planteja un Pla de Ciència Autonòmic per fer de Balears un "viver tecnològic"

Publicado 13/5/2019 17:50:21 CET

Planteja un programa balear de foment de l'ecosistema de 'startups'

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a la presidència del Govern, Marc Pérez-Ribas, s'ha compromès aquest dilluns a impulsar a Balears un Pla de Ciència, d'àmbit autonòmic, si arriba al govern després de les eleccions del 26 de maig.

Així ho ha explicat el candidat en un acte en el Parc Bit on ha presentat les propostes de la formació per tal que "la R+D+i sigui considerada prioritària" a les Illes. L'objectiu és fer de Balears "un dels principals vivers tecnològics d'Espanya", segons ha informat Cs en una nota de premsa.

Segons Pérez-Ribas, Cs aposta "decididament per la innovació com a palanca per a la generació de riquesa" i ha assegurat que treballarà "per aglutinar els esforços de totes les administracions i organismes dedicats a la tecnologia, així com de les empreses innovadores".

Finalment, el candidat ha apostat també per un programa balear de foment de l'ecosistema de 'startups'.