Cs Sant Josep exigeix que el municipi tingui el seu propi Pla General d'Ordenació Urbana

Publicado 8/3/2019 17:31:18 CET

EIVISSA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciutadans a Sant Josep, Daniel Becerra, ha exigit aquest divendres que el municipi tingui el seu propi Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i no segueixi regint-se per normes subsidiàries que estan "completament desfasades".

Segons ha criticat, durant els últims anys PP i PSOE s'han gastat "desenes de milers d'euros" per definir el model de municipi, però "només han demostrat la seva inoperància".

"La falta de voluntat política ha conduït a malgastar diners en eterns estudis que quan finalitzen estan totalment desfasats pel que fa a la realitat", ha apuntat Becerra.

Segons la seva opinió, un PGOU és "fonamental per a un creixement sostenible amb infraestructures com a vials, places d'aparcament o zones verdes. La població treballadora del municipi augmenta i cal afavorir la construcció d'habitatge assequible i no només habitatge per als més pudientes", ha afegit abans d'assenyalar que "l'adopció d'un nou PGOU és un objectiu prioritari".